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أحمد جودة - القاهرة -

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، هنأ خلاله نادي توت عنخ آمون بالتتويج بالدوري المصري للكرة النسائية للمرة الأولى في تاريخه، كما وجه الشكر للاتحاد المصري على دعم وتطوير الكرة النسائية.

"فيفا" يهنىء توت عنخ آمون لتتويجه بطلًا للدوري الممتاز للسيدات

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في خطاب الاتحاد الدولي: "أسعد بتهنئة بطل مصر الجديد توت إف سي، جهودهم المستمرة ونتائجهم على مدار الموسم أثمرت ذلك اللقب الهام، أهنىء جميع أعضاء الفريق على ذلك الإنجاز."

جدير بالذكر أن توت عنخ آمون حقق الجمع بين ثنائية الدوري الممتاز وكأس مصر للسيدات لأول مرة في تاريخه في الموسم المنقضي.

