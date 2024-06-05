نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بلجيكا والجبل الأسود الودية استعدادا ليورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب الجبل الأسود، مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو الجاري، وذلك في إطار منافسات المباريات الودية، استعدادًا لبطولة يورو 2024.

موعد مباراة بلجيكا ضد الجبل الأسود الودية

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الملك بودوان، المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخب بلجيكا مع نظيره الجبل الأسود، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة بدور المجموعات، في بطولة يورو 2024، مع كلا من سلوفاكيا، رومانيا، بالإضافة إلى منتخب أوكرانيا.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ضد الجبل الأسود

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة المباريات الودية، استعدادًا لمواجهات بطولة دورة الألعاب الأولمبية "يورو 2024".

