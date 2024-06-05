نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا وأندورا الودية استعدادا ليورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، مواجهة سهلة أمام نظيره منتخب أندورا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو الجاري، في المباراة الودية التي ستقام ضمن استعدادات بطولة يورو 2024.

موعد مباراة إسبانيا ضد أندورا الودية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إسبانيا وأندورا الودية، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي.

مجموعة إسبانيا في يورو 2024

ويتواجد في مجموعة منتخب إسبانيا، في يورو 2024، كلا من منتخبات إيطاليا وكرواتيا وألبانيا.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا واندورا الودية

وستنقل مباراة إسبانيا ضد أندورا الودية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة المباريات الودية استعدادا ليورو 2024.

