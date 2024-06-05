نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. موعد مباراة غينيا بيساو وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصطدم منتخب إثيوبيا الأول لكرة القدم، بمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب إثيوبيا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو الجاري، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

موعد مباراة غينيا بيساو ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإثيوبي مع نظيره منتخب غينيا بيساو، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

ويقع منتخب إثيوبيا في المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، مع كلا من منتخبات مصر، وغينيا بيساو، بالإضافة إلى منتخب بوركينا فاسو، وجيوبوتي.

القنوات الناقلة لمباراة غينيا بيساو وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

