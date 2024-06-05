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أحمد جودة - القاهرة - مجانا وبدون أشتراك ..شاهد مباراة جنوب السودان و توجو اليوم بدون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم 2026

مجانا ودون أشتراك..شاهد مباراة جنوب السودان وتوجو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم 2026.. يخوض منتخب توجو لقاءً مصيريًا أمام نظيره منتخب جنوب السودان، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي تستضيفها القارة الإفريقية.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث الثمينة، لتحسين موقعه في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبات السنغال وموريتانيا والسودان.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة جنوب السودان وتوجو من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مواجهة نارية بين توجو وجنوب السودان في تصفيات كأس العالم 2026

يدخل منتخب توجو المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تعادله الإيجابي مع السودان في الجولة الأولى، وسلبي مع المنتخب السنغالي المتصدر في الجولة الثانية.

ويعول منتخب توجو على خبرة لاعبيه ومهاراتهم الفردية لتحقيق الفوز الأول له في التصفيات، والتقدم خطوة هامة نحو التأهل إلى الدور النهائي.

في المقابل، يدخل منتخب جنوب السودان المباراة بآمال عريضة لتحسين مركزه في المجموعة، بعد هزيمة ثقيلة من المنتخب السنغالي في الجولة الأولى وتعادل سلبي مع موريتانيا في الجولة الثانية.

ويبحث منتخب جنوب السودان عن أول فوز له في التصفيات، لتعزيز حظوظه في البقاء في المنافسة على التأهل إلى الدور النهائي.

وتُعدّ المباراة بمثابة صراع قوي بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق هدفه، مما يجعلها قمة مثيرة ومليئة بالتحديات.

موعد مباراة توجو وجنوب السودان



يُلعب منتخب توجو ضد منتخب جنوب السودان في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، وذلك في موعد محدد، إليك التفاصيل:

التاريخ: الأربعاء 5 يونيو 2024.

الوقت: 5:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

6:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا.

7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر وفلسطين والأردن ولبنان والعراق وسوريا.

8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة

عمان.

المكان: ملعب كيغوي، توجو.

القنوات الناقلة لمباراة توجو وجنوب السودان



قناة SSC Sport 1 HD السعودية: هي الناقل الحصري لمباراة توجو وجنوب السودان في إطار الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



جدول الترددات

قناة SSC Sport 1 HD السعودية



نايل سات: 11744 - 27500 - H

عرب سات: 3922 - 6000 - H

سهيل سات: 4096 - 28000 - H

مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

إفريقيا الوسطى X تشاد – 7 مساء SSC sport

توجو X جنوب السودان – 7 مساء SSC sport

سيراليون X جيبوتي – 7 مساء SSC sport

ناميبيا X ليبيريا – 7 مساء SSC sport

تونس X غينيا الاستوائية – 9 مساء – beIN Sports 1 HD، بالإضافة إلى SSC sport.

ترتيب توجو وجنوب السودان في المجموعة