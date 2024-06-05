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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، عقب الفوز في المباراة الودية على فنلندا 4-2، أنه لا يحب "كلمة مرشح للفوز باللقب" في إشارة إلى حظوظ منتخب "البحارة" "يورو 2024".

وقال مارتينيز: "إن البرتغال تحتاج خلال المباريات الودية التي ستخوضها قبل "اليورو" إلى "التطور"، مقرًا بأن المنتخب يمتلك لاعبين في أفضل الأندية" بقارة أوروبا".

مدرب البرتغال: الفريق يحتاج إلى التطور

وأشاد المدرب على الأخص بذكاء متوسط ميدان مانشستر يونايتد، برونو فرنانديز، وكذلك قدرات الجناح الشاب لبورتو، فرانسيسكو كونسيساو، ما ظهر جليًا خلال المباراة الودية.

وستلعب البرتغال، أمام كرواتيا في لشبونة، وأمام ايرلندا في أفيرو.

وبعدها ستذهب إلى ألمانيا لخوض البطولة القارية، حيث ستستهل مشوارها أمام جمهورية التشيك ضمن المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا تركيا وجورجيا.