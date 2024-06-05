نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تأجيل أمم إفريقيا في المغرب وكونتي مديرًا فنيًا لنابولي ومفاجأة بشأن مستقبل جواديولا مع سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 5- 6- 2024 في السطور التالية:

تأجيل أمم إفريقيا في المغرب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، تأجيل نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة 6 أشهر، لتنطلق في بداية عام 2026.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في المغرب في يونيو 2025، لكن ذلك تعارض مع كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقًا وستقام في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وسيكون لإفريقيا 4 أندية في كأس العالم للأندية ومن المرجح أن يشارك العديد من لاعبيها في كأس الأمم.

كونتي مديرًا فنيًا لنابولي

أعلن نابولي، اليوم الأربعاء، تعيين المدرب الإيطالي، أنطونيو كونتي، مدربًا جديدًا للفريق حتى 30 يونيو 2027.

وقال أنطونيو كونتي في أول تصريح له بعد توقيعه مع بطل الدوري الإيطالي 3 مرات: نابولي من الأندية ذات الأهمية العالمية، أنا سعيد ومتحمس جدًا لفكرة الجلوس في مقعد المدير الفني للفريق، يمكنني أن أعد بشيء واحد بالتأكيد، سأبذل قصارى جهدي من أجل نمو الفريق والنادي".

مفاجأة بشأن مستقبل جواديولا مع سيتي

أعرب رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، خلدون المبارك، عن توقعاته بإيجاد "الحل الصحيح" فيما يتعلق بمستقبل بيب غوارديولا، المدير الفني، ولكنه لم يعط أي إشارة إلى ماهية ذلك الحل.

وألمح غوارديولا، الذي يمتد تعاقده مع مانشستر سيتي حتى 2025، أن الموسم المقبل قد يكون الأخير له مع النادي، وذلك بعد أن قاد الفريق لتتويج بلقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه طوال مسيرة غوارديولا التدريبية، يفضل المدرب الإسباني التوقيع على عقود قصيرة المدة وفي السابق دخل المراحل الأخيرة من عقوده قبل أن يوقع على عقود استمراره، لذلك يظل الوضع فيما بعد الموسم المقبل غير واضح.

وخلال حديثه في مراجعة نهاية الموسم، قال خلدون لقنوات النادي الإعلامية: "مع غوارديولا، أجرينا هذه المحادثة عدة مرات من قبل على مدار سنوات عقده".