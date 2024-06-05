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أحمد جودة - القاهرة -



وصلت بعثة منتخب مصر للمصارعة إلى العاصمة المجربة بودابست، اليوم الأربعاء استعدادا للمشاركة في بطولة التصنيف العالمي، والتي ستنطلق غدا وتستمر حتى يوم 8 يونيو الجاري، ضمن خطة الإتحاد المصري لإعداد المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

بعثة المصارعة تصل المجر للمشاركة ببطولة التصنيف العالمي استعدادا لباريس

وقرر الجهاز الفنى إعفاء الثلاثي محمد السيد كيشو ومحمد مصطفي وعمرو رضا من المشاركة في البطولة، والاكتفاء بخوض المعسكر الدولي للمنتخب في المجر استعدادا للأولمبياد.

ويرأس بعثة مصر في المجر اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، ويضم الجهاز الفني لمنتخب المصارعة الرومانية كل من: كمال عبدة ومحمد إبراهيم وياسر صقر بيقود منتخب المصارعة الحرة فنيا، محمود مصطفى.

وتضم قائمة منتخب مصر للمصارعة الرومانية في البطولة 5 لاعبين وهم: مومن ربيع ومحمود خالد ومحمد جبر وعبد اللطيف منيع ومصطفى حسين.

في حين تضم قائمة منتخب المصارعة الحرة 3 لاعبين وهم: جمال عبد الناصر وصطفي جبر وضياء جودة.

ومن المقر اقامة الموتمر الفنى ومراسم قرعه البطولة مساء اليوم حيث يمثل بعثة مصر في المؤتمر الفني ومراسم القرعة، اللواء محمد محمود رئيس البعثة ومحمود مصطفى المدير الفني لمنتخب المصارعة الحرة.

يذكر أن منتخب المصارعة حجز 11 مقعدا في أولمبياد باريس 2024 في إنجاز كبير بعدما تأهل بالكوتة الكاملة في منافسات المصارعة الرومانية ب 6 لاعبين لتصبح مصر أكثر الدول تاهلا في اللعبة بجانب 4 لاعبين في المصارعة الرومانية ولاعبة في المصارعة النسائية