عاجل.. فليك يحسم مصير منبوذ تشافي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن موقف الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، من بقاء المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل.

فليك يحسم مصير منبوذ تشافي

انضم روكي إلى برشلونة في يناير الماضي قادمًا من أتلتيكو بارانينسي، لكنه لم يظهر بمستوى مقنع، مما أثار تكهنات حول رحيله المحتمل.

ومع ذلك، أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن فليك قد أعطى الضوء الأخضر لاستمرار روكي مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فليك أبلغ إدارة برشلونة بأنه متمسك ببقاء روكي في الفريق إلى جانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، موضحًا أن روكي سيكتسب خبرات كبيرة من اللعب بجواره.

كما أوضحت الصحيفة أن فليك يدرك جيدًا المشاكل المالية التي يعاني منها برشلونة وصعوبة تعويض روكي بمهاجم مميز آخر، مما دفعه لاتخاذ قرار الإبقاء عليه في الفريق.

وكانت الأمور تتجه نحو رحيل روكي عن برشلونة إذا استمر تشافي هيرنانديز في تدريب الفريق، ولكن يبدو أن فليك منح المهاجم البرازيلي فرصة جديدة للبقاء والتألق