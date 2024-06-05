نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيلينجهام يحصد جائزة جديدة في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حاز جود بيلينجهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على جائزة "Mahou Five Star" كأفضل لاعب في الموسم بناءً على تصويت الجماهير.

بيلينجهام أفضل لاعب في ريال مدريد

وكان بيلينجهام قد لعب دورًا بارزًا في تحقيق ريال مدريد عدة ألقاب هذا العام، بما في ذلك كأس السوبر الإسباني، والدوري الإسباني، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

بعد فوزه بالجائزة، أعرب بيلينجهام في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عن فخره بتحقيق هذه الجائزة في عامه الأول مع ريال مدريد. وقال: "أنا فخور حقًا بتحقيق هذا الإنجاز في عامي الأول. أنا سعيد للغاية وممتن جدًا للجماهير لاختياري. أشعر بالسعادة لوجودي هنا ولكوني جزءًا من هذه العائلة. آمل أن يكونوا قد استمتعوا بمشاهدتي وأنا ألعب."

وتابع قائلًا: "لأكون صادقًا، أحب كل دقيقة وكل ثانية أقضيها هنا. من الصعب اختيار كلمة أو عبارة لوصف شعوري. في كل مرة ألعب فيها أشعر بالسعادة. اللعب مع هؤلاء اللاعبين، مع هذا الفريق، هو شرف لي."

وفيما يتعلق بلحظته المفضلة هذا العام، أكد بيلينجهام: "لقد كان هناك عدد قليل للاختيار من بينها. في البداية، الهدف الأول في مرمى برشلونة من خارج المنطقة. لقد كان جيدًا جدًا لأنه أعادنا إلى المباراة واستمتعت حقًا بهذا الهدف. علاوة على ذلك، أود أن أقول إنني أحببت أيضًا الهدف الذي أحرزته في مرمى نابولي من خلال المراوغة."