نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أنباء رحيل جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تجديد عقده مع مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، التكهنات حول إمكانية تمديد عقده مع النادي الإنجليزي بتصريحات لافتة.

هولاند يثير الجدل بشأن تجديد عقده

هالاند، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 قادمًا من بوروسيا دورتموند، حقق في موسمه الأول خمس بطولات مع الفريق الأزرق.

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بطل دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، جميع هذه البطولات شهدت تألق إيرلينج هالاند، الذي حصل على جائزة الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في أوروبا.

وفي تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، قال هالاند: "لقد مررت بعامين رائعين، ولا يزال لدي 3 سنوات في عقدي. هذا حقًا كل ما يمكنني قوله."

وعندما سُئل عن وجود محادثات جارية لتجديد عقده، أجاب هالاند: "ما قلته للتو هو كل ما يمكنني قوله، لا شيء أكثر من ذلك."