نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يقرر تصعيد نجم برشلونة الشاب للفريق الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تصعيد أحد نجوم فريق البارسا للشباب للفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم.

وأكد الصحفي فيرناندو بولو أن المدرب هانز فليك استقر على تصعيد اللاعب مارك كاسادو إلى الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد من فريق اللاماسيا.

وأوضح أن فليك معجب بإمكانيات كاسادو بشكل كبير ويرى بأنه قادر على تعويض رحيل النجم سيرجي روبيرتو الذي يقترب من الرحيل في الميركاتو الصيفي.

وأشار بولو إلى أن هناك الكثير من الأشخاص داخل نادي برشلونة ترى بأن تصعيد كاسادو إلى الفريق الأول سوف يكون مفيد بشكل كبير وسيوفر المال.

ويسعى هانز فليك في إيجاد لاعب مميز في منطقة خط الوسط من أجل تعويض رحيل الثنائي المحتمل سيرجي روبيرتو وأوريل روميو.