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أحمد جودة - القاهرة - قدم وزير الرياضة والفن والثقافة بجنوب إفريقيا زيزي كودوا استقالته من منصبه بعد مثوله أمام محكمة في جوهانسبرغ، اليوم الأربعاء، بتهم تتعلق بالفساد.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن وزارة الرياضة والفنون والثقافة قولها في بيان إن كودوا أبلغ الرئيس سيريل رامافوسا بأنه يعتزم الاستقالة من منصبه كوزير وعضو في مجلس الوزراء بعد توجيه الاتهام إليه رسميًا.

بعد اتهامه بالفساد.. استقالة وزير الرياضة في جنوب إفريقيا



وأفاد البيان بأنه قد تم إطلاق سراح كودوا بكفالة قدرها 30 ألف راند (1593 دولارًا) في وقت سابق اليوم الأربعاء. وأضاف البيان بأن كودوا "يعتزم الطعن في التهم الموجهة إليه والتي ينفيها بشدة".

ويذكر أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي اعتمد قاعدة في عام 2017 تقضي بضرورة تنحي القادة المتهمين جنائيًا عن مناصبهم الحزبية حتى يتم الفصل في قضاياهم.

