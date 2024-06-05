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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، تكرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب رحيل خالد بيبو من منصب مدير الكرة بالفترة المقبلة.

طلب عاجل من كولر للخطيب

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن كولر مستاء من طريقة عمل خالد بيبو وعدم سيطرته على غرفة ملابس الفريق، وهو ما جعل هناك خروج عن النص من جانب اللاعبين في المباريات.

وأضاف المصدر: "كولر طلب ذلك في وقت سابق، إلا أنه جدد طلبه بعد تصريحات محمد مجدي أفشة لاعب الفريق التي تسببت في غضب اللاعبين، وأنه من اتخذ قرار تغريمه وليس مدير الكرة".

وظهرت حالة من الاستياء لدى عدد من اللاعبين، حيث أبدوا غضبهم من تصريحات أفشة، حيث قرر المدرب إبعاده عن التدريبات مؤخرًا حتى تهدأ النفوس، قبل أن يطالب بيبو بتوقيع عقوبة ضده.

