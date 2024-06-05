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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية بث مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم 2026

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية بث مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم 2026.. يخوض منتخب تونس لكرة القدم مواجهة قوية أمام نظيره غينيا الاستوائية، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وتقام المباراة على ملعب حمادي العقربي برادس في العاصمة التونسية تونس، مساء اليوم الأربعاء، الخامس من يونيو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة تونس وغينيا الاستوائية من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

تونس تستضيف غينيا الاستوائية في مواجهة حاسمة بتصفيات كأس العالم 2026

يدخل "نسور قرطاج" المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقهما انتصارات في الجولتين الماضيتين، حيث فاز على ساوتومي وبرينسيب بأربعة أهداف دون رد، ثم على مالاوي بهدف دون رد. ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة برصيد 6 نقاط، متساويًا مع منتخب ناميبيا، بينما يتذيل غينيا الاستوائية الترتيب دون أي نقاط.

تُعدّ هذه المباراة هامة للغاية بالنسبة لمنتخب تونس، حيث يسعى إلى تعزيز صدارته للمجموعة وحصد المزيد من النقاط في طريقه نحو التأهل إلى المونديال. بينما يبحث منتخب غينيا الاستوائية عن تحقيق فوزه الأول في التصفيات وتحسين موقعه في المجموعة.

موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية



يُسدل الستار مساء اليوم الأربعاء، الخامس من يونيو 2024، على فعاليات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بتصفيات كأس العالم 2024، عندما يلتقي منتخبا تونس وغينيا الاستوائية في مواجهة قوية على ملعب حمادي العقربي برادس في العاصمة التونسية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت تونس، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026

تتوفر العديد من الخيارات لمشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026، إليك بعض القنوات الناقلة:

1. قنوات SSC السعودية:

SSC 1 HD: هي القناة الناقلة الحصرية للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

2. القناة الوطنية التونسية الأولى:

ستقوم القناة ببث المباراة مباشرةً من خلال الترددات المتاحة على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات.

جدول الترددات

القناة التردد القمر الصناعي معدل الترميز الاستقطاب SSC 1 HD 11744 نايل سات 27500 أفقي SSC 1 HD 3922 عرب سات 6000 أفقي القناة الوطنية التونسية الأولى 11050 عرب سات 28000 أفقي القناة الوطنية التونسية الأولى 11744 نايل سات 27500 أفقي

معلق مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026



يمكنك الاستماع للتعليق علي مباراة تونس وغينيا الاستوائية بصوت المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة.

تشكيل تونس المتوقع ضد غينيا الاستوائية



من المتوقع أن يبدأ منتصر الوحيشي المدير الفني المؤقت لمنتخب تونس مباراة غينيا الاستوائية بالتشكيل التالي..