نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- فيفا يطالب أندية الكرة النسائية المصرية بإستيفاء بيانات نظام التعويض عن التدريبات (مستندات) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل الإتحاد المصري لكرة القدم خطابًا لأندية كرة القدم النسائية مفاده المطالبة بإستيفاء بيانات الأندية المشاركة بجميع دوريات كرة القدم النسائية بناءًا على الخطاب الوارد من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بضرورة تسجيل بيانات أندية كرة القدم النسائية في مصر في نظام التعويض عن التدريب لكرة القدم النسائية.

وحدد الفيفا في خطابه الوارد للإتحاد المصري إخطار الأندية بضرورة إستيفاء بيانات نظام التعويض عن التدريب في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري.

وأكدت مصادرنا المطلعة للفجر الرياضي أن نظام التعويض عن التدريب لكرة القدم النسائية الذي يشرف عليه الإتحاد الدولي لكرة القدم جاء بعدما أكتشف الفيفا عدم صرف أي دعم مادي لأندية الكرة النسائية في مصر من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم بالشكل الملائم مع تحديات تطوير اللعبة فعليًا، مما جعل الإتحاد الدولي يتحرك في جمع قاعدة بيانات شاملة عن كل الأندية المصرية المشاركة في مسابقات كرة القدم النسائية لكي يتم بناءًا عليه تخصيص الدعم المادي الذي يتناسب مع إحتياجات أندية كرة القدم النسائية في مصر لتطوير اللعبة وإنتشارها بشكل جاد.

وتعد هذة الخطوة غير مسبوقة بقيام الفيفا بجمع بيانات أندية كرة القدم النسائية في مصر بالتواصل المباشر مع الأندية دون الإعتماد المطلق على الإتحاد المصري لكرة القدم في إرسال بيانات أو معلومات الأندية للفيفا دون علم الأندية ذاتها.