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أحمد جودة - القاهرة - دعا المدافع أنطونيو روديغر، اليوم الأربعاء، منتخب ألمانيا لتعلم كيفية حسم المباريات من ريال مدريد، المتوج حديثًا بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج روديغر بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الأسبوع الماضي بعد فوزه 2-0 على بروسيا دورتموند، الذي سنحت له العديد من الفرص للتسجيل خاصة في الشوط الأول.

وكان هذا اللقب 15 لريال مدريد في كأس أوروبا إذ لم يخسر في النهائيات لأكثر من 40 عامًا.

وقال روديغر خلال مؤتمر صحافي بمقر المنتخب الوطني: "ألمانيا وريال مدريد وجهان مختلفان، نتمتع هنا بنظام جيد جدًا يناسب أسلوب لعبنا لكن ما يمكننا تعلمه من ريال مدريد هو كيفية حسم المباريات".

روديجر يدعو منتخب ألمانيا للتعلم من ريال مدريد

وأضاف: "كانت مباراتنا الأخيرة أمام أوكرانيا جيدة للغاية، رغم التعادل السلبي، لكن الشيء الذي كان ينقصنا هو الأهداف وهذا ما يمكن أن نتعلمه من ريال مدريد".

وسيطر الألمان يوم الإثنين، على المباراة أمام أوكرانيا وسددوا في إطار المرمى وأهدروا مجموعة من الفرص الذهبية للتسجيل لكن شباكهم كادت أن تهتز في الدقيقة الأخيرة.



وأهدرت ألمانيا الفرص أيضًا في نهائيات كأس العالم 2022، التي شهدت خروجهم من دور المجموعات للمرة الثانية تواليًا.



وستلتقي ألمانيا مع اليونان بعد غد الجمعة، في مباراتها الودية الأخيرة، قبل أن تستهل مشوارها في بطولة أوروبا 2024 في 14 يونيو أمام اسكتلندا في المجموعة الأولى.



كما ستلعب مع المجر وسويسرا في المجموعة.

وقال روديغر: "الترقب في بلادنا هائل، الجمعة سنواجه اختبارًا أخيرًا بالغ الأهمية، إنه مهم لتعزيز ثقتنا، من المهم إثارة جماهيرنا في هذا الاختبار النهائي".



وتابع: "علينا أن نتحلى بالتواضع، نعلم جميعًا ما حدث في البطولات الماضية، شهد الطريق للوصول إلى هنا صعودًا وهبوطًا. الشيء الأكثر أهمية أن نلعب مباراة أولى جيدة جدًا ثم نرى ما سيحدث في بقية البطولة".