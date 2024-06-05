عاجل.. تأجيل كأس أمم إفريقيا 2025 بسبب مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يعتزم تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي كان من المقرر إقامتها في المغرب.

تأجيل كأس أمم إفريقيا 2025

تأتي هذه الخطوة نظرًا لتضارب مواعيد البطولة مع الجدول الزمني المحدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة التي تضم 32 فريقًا.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "le 360" المغربية تصريحات فيرون موسينجو أومبا، الأمين العام لـ "كاف"، حيث أكد تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا إلى أوائل عام 2026.

وقال أومبا: "يمكننا إقامة البطولة بعد كأس العالم للأندية، لكن ذلك لن يكون في مصلحة اللاعبين". وأضاف: "يتوجب علينا أن نتحدث أيضًا مع شركائنا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الموعد الرسمي لانطلاق المسابقة".

وأكد موسينجو أومبا أن "جدول المباريات يعتبر كابوسًا للجميع".

كان من المقرر أن تُقام بطولة كأس أمم إفريقيا في يونيو 2025، بينما تقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو من العام نفسه.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للأندية المزمع إقامتها في الولايات المتحدة ستشهد مشاركة أربعة فرق إفريقية، وهي: الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.