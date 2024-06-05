نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من مدرب إشبيلية بشأن ضم أنسو فاتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدلى جارسيا بيمينتا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني بتعليق مثير بشأن التعاقد مع النجم أنسو فاتي لاعب نادي برشلونة هذا الصيف.

وبحسب تقارير صحفية فإن النجم أنسو فاتي لاعب نادي برشلونة ارتبط بالانضمام إلى صفوف نادي إشبيلية في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال بيمينتا في تصريحات صحفية له:" أنسو فاتي لاعب رائع ولديه مميزات عديدة، ولكنه ينتمي إلى برشلونة الآن ولن أتحدث عنه احتراما لهم".

ويتواجد أنسو فاتي مع النادي الكتالوني خلال الوقت الحالي بعد إنتهاء إعارته إلى صفوف نادي برايتون الإنجليزي في الموسم المنصرم.

ومن المقرر أن يحسم هانز فليك مدرب نادي برشلونة مصير النجم أنسو فاتي مع النادي الكتالوني خلال المرحلة القادمة.