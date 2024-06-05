نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من هالاند بشأن تمديد عقده مع السيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على أنباء تجديد عقده مع النادي في الفترة المقبلة.

وانضم إيرلينج هالاند إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 من صفوف نادي بروسيا دورتموند الألماني.

وقال هالاند في تصريحات صحفية له عن إمكانية تمديد عقده مع السيتي:" لقد أمضيت عامين رائعين ويتبقى لي ثلاث سنوات، هذا حقًا كل ما يمكنني قوله".

وعند سؤال هالاند عن حقيقة وجود مفاوضات في الوقت الحالي لتمديد عقده أكد:" هذا كل ما يمكنني قوله، ما قلته للتو".

وتمكن إيرلينج هالاند من حصد لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي مع نادي مانشستر سيتي.