نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يقدم التماسا للجبلاية لرفع إيقاف ميدو جابر قبل مواجهة الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قدم مسؤولو النادي المصري احتجاجا رسميا لاتحاد المصري لكرة القدم وذلك احتجاجا ضد طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر في الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.
حصل ميدو جابر لاعب الفريق البورسعيدي علي بطاقة حمراء وتعرض للطرد بداعي التمثيل داخل منطقة الجزاء.
ويترقب مسؤولو المصري قرار اتحاد الكرة لتحديد موقف اللاعب من الايقاف قبل مباراة الزمالك.
ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 أخرى وسجل لاعبو المصرى 24 هدفا واستقبلت شباكهم 31.