المصري يقدم التماسا للجبلاية لرفع إيقاف ميدو جابر قبل مواجهة الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - قدم مسؤولو النادي المصري احتجاجا رسميا لاتحاد المصري لكرة القدم وذلك احتجاجا ضد طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر في الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012