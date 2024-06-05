نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. الرئيس الألماني يحضر المباراة الافتتاحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المكتب الرئاسي الألماني، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، سيحضر المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، بين ألمانيا المضيفة وإسكتلندا، في 14 يونيو الجاري بمدينة ميونخ.

كان شتاينماير زار فريق المدرب جوليان ناغلسمان الأسبوع الماضي في معسكر منتخب ألمانيا التدريبي بشرق البلاد، حيث أعرب عن تمنياته بالتوفيق.



ويقام يورو 2024 في 10 مدن ألمانية، حيث من المقرر إقامة نهائي المسابقة في 14 يوليو المقبل بالعاصمة برلين، ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة الأولى، رفقة منتخبي سويسرا والمجر بالإضافة للمنتخب الإسكتلندي.