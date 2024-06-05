المصري يفتقد جهود ثلاثة لاعبين في مباراة الزمالك بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يفتفد المصري البورسعيدي جهود ثلاثة من لاعبي الفريق محمد الشامي، ميدو جابر، معتز زدام عن مباراة الزمالك بالجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

غياب ثلاثي المصري عن مواجهة الزمالك

يغيب محمد الشامي نجم الفريق البورسعيدي عن مباراة الزمالك لاختياره ضمن قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة منتخبي بوركينا فاسو وبيساو بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، كما تأكد غياب معتز زدام للمشاركة مع منتخب بلاده في نفس البطولة بالإضافة لميدو جابر بسبب ايقافه بعد تعرضه للطرد في مباراة فيوتشر بالدوري.

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين المقبل الموافق السابع عشر من يونيو الجاري باستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 31.