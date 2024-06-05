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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الآن..مباراة توجو وجنوب السودان في تصفيات كأس العالم، في إطار تصفيات كأس العالم 2026، يترقب عشاق كرة القدم مباراة مثيرة بين منتخبي جنوب السودان وتوجو، هذه المواجهة الحاسمة تجمع بين فريقين يسعيان لتعزيز فرصهما في التأهل للبطولة العالمية.

وتعد هذه المباراة فرصة ثمينة لكلا المنتخبين لإظهار قوتهما وتحقيق نتيجة إيجابية تدفعهما نحو تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم، وستكون الأنظار مسلطة على أداء اللاعبين والخطط التكتيكية للمدربين في هذه المواجهة التي تعد بالكثير من الإثارة والتشويق.

جنوب السودان وتوجو.. شاهد بالبث المباشر اليوم (0-0) مباراة جنوب السودان ضد توجو في تصفيات كأس العالم

بث مباشر.. موعد مباراة توجو وجنوب السودان

يُلعب منتخب توجو ضد منتخب جنوب السودان في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، وذلك في موعد محدد، إليك التفاصيل:

التاريخ: الأربعاء 5 يونيو 2024.

الوقت: 5:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

6:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا.

7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر وفلسطين والأردن ولبنان والعراق وسوريا.

8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

المكان: ملعب كيغوي، توجو.

القنوات الناقلة لمباراة توجو وجنوب السودان

قناة SSC Sport 1 HD السعودية: هي الناقل الحصري لمباراة توجو وجنوب السودان في إطار الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تردد قناة SSC Sport 1 HD السعودية

نايل سات: 11744 - 27500 - H

عرب سات: 3922 - 6000 - H

سهيل سات: 4096 - 28000 - H

مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

إفريقيا الوسطى X تشاد – 7 مساء SSC sport

توجو X جنوب السودان – 7 مساء SSC sport

سيراليون X جيبوتي – 7 مساء SSC sport

ناميبيا X ليبيريا – 7 مساء SSC sport

تونس X غينيا الاستوائية – 9 مساء – beIN Sports 1 HD، بالإضافة إلى SSC sport.

بث مباشر.. ترتيب توجو وجنوب السودان في المجموعة

يحتل منتخب توجو المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

بينما يأتي منتخب جنوب السودان في المركز السادس في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.