نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام حسن يحسم جدل حارس مرمى منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الجدل بشأن اختيار حارس مرمى الفراعنة لمباراة الغد أمام منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

حسام حسن يحسم جدل حارس مرمى منتخب مصر

خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بوركينا فاسو، قال حسام حسن: “لدي 4 حراس مرمى جاهزين وأثق فيهم جميعًا. صدقوني، بسبب جاهزيتهم العالية، لدي ثقة كبيرة في الجميع سواء الذي سيبدأ المباراة أو الذين سيكونون على مقاعد البدلاء”.

وأضاف: "سيكون هناك 3 حراس على الدكة وحارس مستبعد، لكن الثقة فيهم جميعًا متساوية سواء كانوا في الملعب، على مقاعد البدلاء، أو حتى في المدرجات".