نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول بالمصري: خطة تدشين الاستاد الجديد تسير بخطى ثابتة وافتتاحه خلال عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الحسيني أبو قمر نائب مجلس إدارة النادي المصري عن أخر مستجدات الإستاد الجديد وموعد افتتاحه لخوض مباريات الفريق البورسعيدي.

أكد الحسيني أبو قمر في تصريحات تلفزيونية:" أن ظهور الملعب الجديد في بورسعيد سيكون خلال عام مشيرا إلى أن خطة العمل به تسير بخطى ثابتة".

وأضاف: " بدأت إحدى الشركات في تنفيذ خطة وضع النجيل الطبيعي للملعب، في شهر أغسطس القادم سيكون هناك هيكل خرساني كامل للملعب".

وتابع: "هناك اهتمام من جميع المسئولين بملف ملعب المصري الجديد، من رئيس النادي كامل أبو علي ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بالإضافة لمحافظ بورسعيد".