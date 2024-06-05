الرياضة

مسؤول بالمصري: خطة تدشين الاستاد الجديد تسير بخطى ثابتة وافتتاحه خلال عام

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الحسيني أبو قمر نائب مجلس إدارة النادي المصري عن  أخر مستجدات الإستاد الجديد وموعد افتتاحه لخوض مباريات الفريق البورسعيدي.

أكد الحسيني أبو قمر في تصريحات تلفزيونية:" أن ظهور الملعب الجديد في بورسعيد سيكون خلال عام مشيرا إلى أن خطة العمل به تسير بخطى ثابتة".

وأضاف: " بدأت إحدى الشركات في تنفيذ خطة وضع النجيل الطبيعي للملعب، في شهر أغسطس القادم سيكون هناك هيكل خرساني كامل للملعب".

وتابع: "هناك اهتمام من جميع المسئولين بملف ملعب المصري الجديد، من رئيس النادي كامل أبو علي ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بالإضافة لمحافظ بورسعيد".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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