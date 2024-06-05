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أحمد جودة - القاهرة - تويتر الآن بث مباشر..لقاء جنوب إفريقيا X زيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2026، عاد الدولي بيرسى تاو لاعب منتخب جنوب إفريقيا؛ لقائمة منتخب بلاده، للمشاركة ضمن الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل، والتي تتضمن خوض مباراتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولى محمد معروف لإدارة مباراة منتخب جنوب إفريقيا وزيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة، اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو المقبل باستاد فري ستاتي بجنوب إفريقيا فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

هوجو بروس يعيد بيرسي تاو لقائمة البافانا بافانا



وأعلن هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب «البافانا بافانا»، اليوم الخميس، قائمة منتخب جنوب إفريقيا لخوض مباراتي نيجيريا وزيمبابوي، خلال فترة الأجندة الدولية الحالية التي تنطلق في يونيو المقبل، وشهدت تواجد لاعب الأهلي بيرسي تاو.

وكان بروس استبعد بيرسي تاو من قائمة منتخب جنوب إفريقيا، في التوقف الدولي السابق؛ بسبب هجوم بعض جماهير منتخب بلاده على اللاعب.

وساهم بيرسي تاو مع الأهلي في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا؛ على حساب الترجي التونسي، قبل أيام قليلة.

حكم مباراة جنوب إفريقيا وزيمبابوي

يذكر أنه تم تعيين محمد معروف حكمًا لمباراة جنوب إفريقيا وزيمبابوي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر لها اليوم 11 يونيو فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.