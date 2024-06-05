نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحسيني أبو قمر: لائحة اتحاد الكرة واضحة ونحترم حقوق جميع الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الحسيني أبو قمر نائب مجلس إدارة النادي المصري عن موقف الفريق البورسعيدي من المشاركة في بطولة الكونفيدرالية خلال الموسم المقبل.

وأكد الحسيني أبو قمر في تصريحات للفجر الرياضي: "نحن نحترم جميع الأندية خاصة نادي إنبي، لكنهم ليسوا الوحيدين الذين يتواصلون مع إدارة رابطة الأندية، ونحن لا نسعى للاستحواذ على حقوق الأندية الأخرى ".



وأضاف: "تنص لائحة اتحاد الكرة على تأهل الفريق الفائز من المواجهات المباشرة، وقد تم تطبيق هذا في المواسم السابقة". ".

وتابع: " على الأندية أن تحترم حقوق النادي المصري، لكن يبدو أن المقصود هو المصري فقط.. وأؤكد أن البنود واضحة، ولا يمكننا السماح بالتلاعب المتكرر". ".

وأتم الحسيني أبو قمر تصريحاته قائلًا: "أتحدى أن يقول أحد أعضاء رابطة الأندية إن المتأهل لن يكون بالمواجهات المباشرة، هل الرابطة ستخالف نظامها الأساسي؟"