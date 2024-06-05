المشروع القومي لرياضة المرأة ببورسعيد يواصل تدريباته بمركز شباب السلام

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أحمد جودة - القاهرة - تستمر تدريبات المشروع القومي لرياضة المرأة ببورسعيد بمركز شباب السلام حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الفتاة والمرأة للرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة.

المشروع القومي لرياضة المرأة ببورسعيد يواصل تدريباته

تخوض الفتيات تمرينات اللياقة البدنية والألعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية ورياضة الكاراتية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أ. ح / عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ومتابعة ميدانية خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة، ونسرين نور الدين، مدير الإدارة.

الجدير بالذكر أن مركز تدريب رياضة المرأة ضمن المشروعات القومية التي يديرها عمرو الحداد وكيل الوزارة - رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وتنال اهتماما بالغا من الدكتورة / غاده جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، تحت اشراف حكمت فريد منسق المشروع، سماح عادل مدرب المشروع