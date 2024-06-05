نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن تجديد تعاقده مع مازن رضا نجم فريق اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، تجديد عقد مازن رضا، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، لمدة ثلاث مواسم قادمة.



ووقع مازن رضا على عقود تجديده على بياض، خلال الجلسة التي جمعته مع حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك.



ويعتبر مازن رضا، من أبناء قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ويشغل مركز الجناح الأيسر، وسبق له أن تُوج مع الكوماندوز بـ8 ألقاب خلال السنوات الماضية.