الرياضة

عاجل.. طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة علي معلول

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أحمد جودة - القاهرة - أدى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تأهيل وعلاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة علي معلول

وذكر الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن معلول بدأ اليوم مرحلة جديدة من العلاج الطبيعي والتأهيل في «الجيم».

وأضاف طبيب الفريق أن معلول يلتزم بانتظام ببرنامجه التأهيلي المحدد، بعد الجراحة التي خضع لها مؤخرًا.

في سياق متصل، واصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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