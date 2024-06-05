نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي بروين يقود تشكيل بلجيكا ضد الجبل الاسود في لقاء ودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف ملعب «بودوان» معقل الشياطين الحمر، مباراة منتخب بلجيكا ضد الجبل الأسود ضمن منافسات اللقاءات الودية تمهيدًا لبطولة امم اوروبا 2024.



وتنطلق مباراة بلجيكا ضد نظيره الجبل الاسود اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل منتخب بلجيكا ضد الجبل الأخضر وديًا

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: دي كويبير- فايس- ديباست- مونييه.

خط الوسط: أونانا- ديفين دي بروين- فيرميرين.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو- باكايوكو- لويس أوبيندا.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ضد الجبل الأسود

تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسؤولة بشكل حصري عن إذاعة المباريات الودية، استعدادًا لمواجهات بطولة دورة الألعاب الأولمبية "يورو 2024".