كرستوفيتش يقود تشكيل الجبل الاسود ضد بلجيكا وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب «بودوان» معقل الشياطين الحمر، مباراة منتخب الجبل الأسود ضد بلجيكا ضمن منافسات اللقاءات الودية تمهيدًا لبطولة أمم أوروبا 2024.

وتنطلق مباراة الجبل الاسود ضد نظيره بلجيكا اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل منتخب الجبل الأسود ضد بلجيكا وديًا

حراسة المرمى: ماتيجا ساركيس.

خط الدفاع: فيشوفيتش- روبيجيتش - فوياسيتش - فوكسيفيتش.

خط الوسط: برنوفيتش - إدفين كوتش - اوسماييتش - يوفيتيتش - كوماي.

خط الهجوم: كرستوفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ضد الجبل الأسود

تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسؤولة بشكل حصري عن إذاعة المباريات الودية، استعدادًا لمواجهات بطولة دورة الألعاب الأولمبية "يورو 2024".