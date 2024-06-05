تشكيل منتخب إسبانيا الرسمي لمواجهة أندورا الودية.. فيران توريس يقود الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب أندورا، في مباراة ودية قوية، استعدادًا لبطولة يورو 2024.

موعد مباراة منتخب إسبانيا ضد أندورا الودية

وستنطلق صافرة مباراة منتخب إسبانيا وأندورا الودية، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل منتخب إسبانيا الرسمي لمواجهة أندورا

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: داني فيفان _ أليكس جارسيا _ جريمالدو _ بيريز.

خط الوسط: أليكس بينا _ يورينتي _ بيدري.

خط الهجوم: فيران توريس _ ألفارو موراتا _ كوبارسي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب إسبانيا ضد أندورا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة المباريات الودية، استعدادًا لبطولة يورو 2024 في الفترة المقبلة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.