نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يقود تشكيل منتخب فرنسا الرسمي لمواجهة لوكسمبورغ الودية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي عن تشكيل الديوك لمواجهة لوكسمبورج بعد قليل في المباراة الودية استعدادًا لبطولة أمم أوروبا يورو 2024 المقبلة والتي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.



وستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة.



ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس أمم أوروبا 2024 يوم 14 يونيو الحالي وتنتهي يوم 14 يوليو المقبل.



ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة في بطولة يورو 2024 والتي تضم أيضا كل من بولندا والنمسا وهولندا.



ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الفرنسي المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جول كوندي- إبراهيما كوناتي- اوباميكانو - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي- فوفانا- كولو مواني

خط الهجوم: تورام - أنطوان جريزمان- كيليان مبابي.