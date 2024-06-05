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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة تونس أمام غينيا الاستوائية بث مباشر دون تقطيع القنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، والتي تأتي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم نسخة 2026، وكذلك التشكيل المتوقع واسم معلق اللقاء، حيث يحل المنتخب التونسي في المجموعة H، وهو يحتل الصدارة برصيد 6 نقاط متساويًا مع غينيا الاستوائية صاحبة الست نقاط أيضًا بينما تحل في المركز الثاني بفارق الأهداف.



القنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم



سوف يتم نقل وإذاعة مجريات مباراة المنتخب التونسي ونظيره الغيني اليوم الأربعاء في التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026، عبر القناة الوطنية الأولى التونسية بشكل مجاني تمامًا، كما يتم متابعة اللقاء عن طريق فضائية SSC HD السعودية الرياضية الأولى والخامسة، بصوت المعلق الرياضي المصري الكبير حاتم بطيشة.



توقيت مباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم



سوف يتم إقامة مباراة تونس وغينيا الاستوائية مساء اليوم الأربعاء في تاريخ السادس من شهر جوان / حزيران 2024، على أرضية ملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس مع حلول الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس الخضراء والجزائر، والعاشرة مساءً بتوقيت المدينة المنورة وعدن والقاهرة والدوحة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مراكش.



تشكيل تونس المتوقع اليوم ضد غينيا الاستوائية



من المحتمل أن يدفع مدرب المنتخب التونسي جلال القادري في مواجهة كتيبة منتخب غينيا الاستوائية الليلة، بالتشكيلة التالية:

بشير بن سعيد في مركز حارس المرمى.

بينما يأتي كلًا من منتصر الطالبي، ديلان برون أو اللاعب ياسين مرياح، علي العابدي، يان فاليري في قلعة الدفاع.

كما يأتي كلًا من إلياس السخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، حمزة رفيعة في مركز خط الوسط.

أما الثنائي إلياس العاشوري، سيف الله لطيف يأتيان في خط الهجوم.