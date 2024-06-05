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أحمد جودة - القاهرة - كوورة لايف - بث مباشر الآن مباراة تونس X غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026، القنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا الاستوائية هي الجملة الأكثر بحثا في محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية.. حيث يستعد منتخب تونس لاستضافة منتخب غينيا الاستوائية، اليوم الأربعاء 5 يونيو، على ملعب حمادي العقربي في «رادس»، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب تونس «نسور قرطاج» جدول ترتيب المجموعة الثامنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط من مباراتين بالتساوي مع نظيره الناميبي.

أما عن منتخب غينيا الاستوائية فيقبع في السادس والأخير دون نقاط، بعدما عاقبت اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منتخب غينيا الاستوائية المشارك في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بخصم 6 نقاط من رصيد.

ويتطلع نسور قرطاج إلى تعزيز صدارته في المجموعة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يتوجه إلى جنوب إفريقيا لملاقاة ناميبيا في الجولة الرابعة.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي، أبرز القنوات الناقلة لمباراة مباراة تونس وغينيا الاستوائية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والموعد.

موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026



من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة تونس وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026



وبالنسبة إلى القنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026، فستنقل عبر مجموعة قنوات SSC السعودية الرياضية التي حصلت على حقوق بث مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ويمكنك مشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية على قناة SSC 1 HD.

إلى جانب أن المباراة ستنقل عبر القناة الوطنية التونسية الأولى من خلال الترددين المتاحين على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات.

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