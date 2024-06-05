نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يعلق على مواجهة مصر وبوركينا فاسو ويؤكد: سألعب للمنتخب لو برجل واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نجم منتخب مصر، محمود حسن تريزيجيه، استعداد الفريق لتحقيق الفوز على بوركينا فاسو في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة الدولي غدًا الخميس ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تريزيجيه يعلق على مواجهة مصر وبوركينا فاسو

قال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي للقاء: "نحن نبذل أقصى جهدنا بإخلاص لإسعاد الشعب المصري والتأهل لكأس العالم. نأمل أن تكون مباراة بوركينا فاسو بداية عودة الفرح للشعب المصري".

وأضاف تريزيجيه: "جميعنا نحب مصر ونريد أن نفعل شيئًا للبلاد والشعب، ثم لأنفسنا. بدأ معسكر المنتخب مبكرًا منذ 28 مايو الماضي لكي نتمكن من حفظ تعليمات المدير الفني حسام حسن. عملنا بجد لتحقيق هدفنا بالصعود لكأس العالم المقبلة".

وتابع: "في كل معسكر أشعر أنني وُلدت من جديد، وأنتظر إعلان القائمة حبًا في بلدي. أنا دائمًا جاهز للمشاركة مع المنتخب الوطني حتى لو كان ذلك برجل واحدة".