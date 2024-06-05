نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صادمة في معسكر حكام السويس وقصة فيديو من 30 ثانية تقلب الموازين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات معسكر الحكام المقام في مدينة السويس والذي بدأ منذ الإثنين الماضي وينتهي غدا الخميس.

وعلى عكس المعتاد خصص المعسكر يومين لحكام الساحة وحكام تقنية الفيديو، بينما بدأ اليوم وغدا توافد الحكام المساعدين.

تفاصيل صادمة

وبات بيريرا عنوان مثير للجدل الفترة الأخيرة، لكن ما حدث في المعسكر الأخير كان كفيل بإحداث التساؤلات.



البداية كانت من حديث بيريرا عن وجود عناصر من الحكام الحاليين في اللجنة الرئيسية بداية من العام المقبل في لقطة صنفت بالغريبة في معسكر أقيم منتصف الموسم.

لكن بيريرا لم تتوقف أزماته على هذه اللقطة فقط، بل استدعى الخماسي نادر قمر الدولة، محمد سلامة، عاطف حسين، محمد يوسف، محمد عادل والذي طلب منهم فيديو مدته 30 ثانية يوصف شعوره بنهاية حياته التحكيمية.

ولاقت هذه الواقعة دهشة كبيرة كون الخماسي من الحكام اصحاب المستوى المميز إضافة لوجود البعض منهم في المحافل الدولية اقربهم محمد عادل والذي ينتظر المشاركة في التصفيات الافريقية.

وينتظر بيريرا تحديات كبيرة أبرزها مستحقات الحكام وأزمة المشاركات والتي حتى الان لم يظهر الحلول المناسبة من أجل علاج الأزمات.