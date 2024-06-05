توتنهام يعلن رحيل 4 لاعبين
أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم اليوم، رحيل 4 لاعبين عن الفريق بشكل نهائي.
وأعلن النادي اللندني في بيان عبر موقعه الرسمي رحيل كل من إريك داير (بعدما فعل بايرن ميونخ الألماني خيار الشراء في عقده، عقب الإعارة لمدة 6 أشهر)، وإيفان بيريسيتش (الذي أعير إلى هايدوك سبليت قبل بضعة أشهر)، إضافة إلى رايان سيسيجنون، وجافيت تانجانجا فور انتهاء عقديهما في يونيو الجاري.
كما أشار النادي أيضا إلي مغادرة اللاعبين كيران مورغان وهان ويلهوفت كينغ (تحت 18 عاما)، وشكرهما على الفترة التي أمضياها مع الفريق وتمنى لهما التوفيق.
وأنهى توتنهام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023 - 2024، في المركز الخامس برصيد 66 نقطة.
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