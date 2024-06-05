عاجل.. حسام حسن يحسم جدل أزمته مع محمد صلاح

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عدم وجود أي أزمة منذ توليه المسؤولية مع محمد صلاح، قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي.

حسام حسن يحسم جدل أزمته مع محمد صلاح

خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وبوركينا فاسو، قال حسام حسن: "لم يحدث أي توتر بيني وبين محمد صلاح. كانت هناك بعض التكهنات ومحاولات لزرع الشكوك في عقول الناس، ولكنني أؤكد أنه لم يحدث أي خلاف بيننا".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بمحمد صلاح وبقيادته للمنتخب. اللاعبون يحترمونه كثيرًا، وهو عندما يلعب للمنتخب يظهر بأفضل حالاته. انتظروا محمد صلاح في ثوب جديد، فهو ملتزم بتحقيق أهداف كبيرة للمنتخب".

وختم حسام حسن بالقول: "محمد صلاح لديه إصرار كبير على تقديم الأفضل للمنتخب، ونحن نثق بقدرته على قيادة الفريق لتحقيق النجاح. نحن جميعًا متفائلون بمشاركته ونتطلع لرؤيته يقدم أداء مميز كما يفعل خارج مصر".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر بوركينا فاسو غدًا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويأمل الفراعنة في استمرار نتائجهم الإيجابية وتحقيق المزيد من الانتصارات.