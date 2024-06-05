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أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب سيراليون انتصاره الأول في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وجاء على حساب ضيفه منتخب جيبوتي 2/1، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة للمجموعة، التي تضم أيضا منتخبات مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا.

وبادر منتخب سيراليون بالتسجيل عن طريق كورتيس دافيز في الدقيقة 12، لكن سرعان ما تعادل منتخب جيبوتي بهدف سجله جابرييل دادزي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم.. سيراليون يفوز على جيبوتي

وفي الشوط الثاني، حصل المنتخب السيراليوني على النقاط الثلاث، عقب تسجيل لاعبه أوجوستوس كارجبو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 51.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب سيراليون، الذي تعادل مع إثيوبيا وخسر أمام مصر في أول جولتين، إلى 4 نقاط في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء مباريات تلك الجولة، في حين بقي منتخب جيبوتي في ذيل الترتيب بلا نقاط، عقب تلقيه خسارته الثالثة على التوالي.

يذكر أن المباراة أقيمت على ملعب (بن أحمد العبدي) في مدينة الجديدة بالمغرب، بسبب عدم مطابقة ملعب منتخب سيراليون للمواصفات والاشتراطات الأمنية التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستضافة مبارياته.