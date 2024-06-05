دي بروين يتقدم لمنتخب بلجيكا في الشوط الأول ضد الجبل الاسود

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب بلجيكا ضد الجبل الاسود بهدف للأول دون رد من الثاني، التي تقام على ملعب «بودوان» معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات اللقاءات الودية تمهيدًا لبطولة امم اوروبا 2024.



وانطلقت مباراة بلجيكا ضد نظيره الجبل الاسود اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث الشوط الأول بين منتخب بلجيكا ضد الجبل الاسود

دخل منتخب بلجيكا والجبل الأسود بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، تمهيدًا لبطولة أمم أوروبا.

واستمرت المحاولات على شباك المنتخبين ولكن ودن جدوى، دون أي أهداف في الشوط الأول من عمر المباراة حتى الدقيقة "44".

استطاع كيفين دي بروين لاعب منتخب بلجيكا من إحراز هدف التقدم لمنتخب وطنه في شباك منتخب الجبل الاسود مع الدقيقة "44" من عمر الشوط الأول.



وانطلقت صافرة حكم المباراة معلنة معها نهاية المباراة التي جمعت منتخب بلجيكا ضد نظيره الجبل الاسود بتقدم الأول على الثاني بهدف دون رد.

ودخل منتخب بلجيكا ضد الجبل الأخضر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: دي كويبير- فايس- ديباست- مونييه.

خط الوسط: أونانا- ديفين دي بروين- فيرميرين.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو- باكايوكو- لويس أوبيندا.



بينما دخل منتخب الجبل الأخضر ضد بلجيكا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ماتيجا ساركيس.

خط الدفاع: فيشوفيتش- روبيجيتش - فوياسيتش - فوكسيفيتش.

خط الوسط: برنوفيتش - إدفين كوتش - اوسماييتش - يوفيتيتش - كوماي.

خط الهجوم: كرستوفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ضد الجبل الأسود

تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسؤولة بشكل حصري عن إذاعة المباريات الودية، استعدادًا لمواجهات بطولة دورة الألعاب الأولمبية "يورو 2024".