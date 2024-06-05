نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز زدام احتياطيًا في تشكيلة المنتخب التونسي لمباراة غينيا الاستوائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن منتصر الوحيشي المدير الفني لمنتخب تونس الوطني عن تشكيلته المختارة لمباراته ضد نظيره غينيا الإستوائية، في المباراة المقرر إقامتها في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

وجاءت التشكيلة التونسية كالتالي

بشير بن سعيد لحراسة المرمى، حمزة المثلوثي، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، علي العابدي لخط الدفاع، عيسى العيدوني، إلياس سخيري، محمد علي بن رمضان، إلياس عاشوري لخط الوسط، إلياس سعد، حمزة رفيعة لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء معتز زدام نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي.

موعد مباراة المصري ضد الزمالك بالدوري

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين المقبل الموافق السابع عشر من يونيو الجاري باستاد برج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الزمالك

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 31.