نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "تصفية حسابات؟" حسام حسن يرد على أزمته مع عمر كمال عبد الواحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، عدم وجود أي مشكلة بينه وبين عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي أو أي لاعب آخر، مشيرًا إلى أنه لا مجال لإثارة أي خلاف مع أي لاعب في الفريق.

حسام حسن يرد على أزمته مع عمر كمال عبد الواحد

خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، أوضح حسام حسن قائلًا: "أنا لا أملك أي حسابات مع أي لاعب خارج مصلحة المنتخب والكرة المصرية، والحديث عن وجود أي أزمة مع أي لاعب هو أمر لا أساس له من الصحة".

وبالنسبة لاختياراته لقائمة المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، أوضح حسام حسن قائلًا: "نحن نختار اللاعبين بناءً على الأسس الفنية والبدنية، ونهدف إلى اختيار الأفضل والأكثر جاهزية للمباريات".

وختم حسام حسن تصريحاته بالقول: "نحن نراقب جميع اللاعبين دون استثناء، ونحن ملتزمون بتحقيق أفضل النتائج للمنتخب والوطن. من الغريب أن الصحفيين لم يوجهوا أسئلة للمدربين الأجانب حول اختياراتهم للاعبين خلال الفترة السابقة، ونحن نركز على الفريق بشكل عام".