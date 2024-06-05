نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم موقفه من انتقال لونين لأتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني موقفهم من انتقال الحارس الأوكراني أندريه لونين لاعب الفريق إلى نادي أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب شبكة ريليفو الإسبانية فإن نادي أتلتيكو مدريد أبدى رغبته القوية في الحصول على خدمات الحارس أندريه لونين في الميركاتو الصيفي.

وأكدت أن مستقبل الحراس يان أوبلاك مع نادي أتلتيكو مدريد لم يتم حسمه حتى الآن لذلك يريدون التعاقد مع لونين في حالة قرر أوبلاك الرحيل.

وأوضحت الشبكة أن مسؤولي النادي الملكي رفضوا فكرة التخلي عن أندريه لونين وانتقاله إلى صفوف نادي أتلتيكو مدريد حيث يريدونه البقاء مع الفريق.

وأشارت شبكة ريليفو إلى أن نادي ريال مدريد يريد استمرار لونين مع الفريق حيث سوف يتم تجديد عقد الحارس حتى صيف عام 2029.