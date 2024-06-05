الرياضة

ريال مدريد يحسم موقفه من انتقال لونين لأتلتيكو مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني موقفهم من انتقال الحارس الأوكراني أندريه لونين لاعب الفريق إلى نادي أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب شبكة ريليفو الإسبانية فإن نادي أتلتيكو مدريد أبدى رغبته القوية في الحصول على خدمات الحارس أندريه لونين في الميركاتو الصيفي.

وأكدت أن مستقبل الحراس يان أوبلاك مع نادي أتلتيكو مدريد لم يتم حسمه حتى الآن لذلك يريدون التعاقد مع لونين في حالة قرر أوبلاك الرحيل.

وأوضحت الشبكة أن مسؤولي النادي الملكي رفضوا فكرة التخلي عن أندريه لونين وانتقاله إلى صفوف نادي أتلتيكو مدريد حيث يريدونه البقاء مع الفريق.

وأشارت شبكة ريليفو إلى أن نادي ريال مدريد يريد استمرار لونين مع الفريق حيث سوف يتم تجديد عقد الحارس حتى صيف عام 2029.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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