نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهد مصطفى تتأهل للمربع الذهبي لبطولة العالم للكبار للمواي تاي باليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت البطلة المصرية شهد مصطفى سيد في التأهل إلى المربع الذهبي لفئة ذوي الهمم ببطولة العالم للمواي تاي للكبار المقامة في اليونان خلال الفترة من 31 مايو إلى 10 يونيو.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي إن مصر من اوائل التي شاركت في فئة ذوي الهمم في بطولة العالم وذلك ضمن توجهات الدولة بإفساح المجال للأبطال من ذوي الهمم للمشاركة في مختلف البطولات الأمر الذي يلقى دعما رئيسي من القيادة السياسية.

وأضاف أنه من خلال المناصب الدولية والقارية التي يتمتع بها جعلته يستطيع تسهيل إجراءات مشاركة الأبطال المصريين في البطولات الدولية وتوفير كافة سبل الراحة والأجواء الملائمة للتطوير الفني والبدني الأمر الذي يصب في مصلحة اللاعبين، مؤكدا أن القادرون باختلاف

هم أحد أعمدة الاتحاد المصري للمواي تاي.

والجدير بالذكر أن اللاعبة شهد مصطفى قد حصدت الميدالية البرونزية في دورة الألعاب القتالية التي أقيمت في الرياض.

وصرح مدرب اللاعبة شهد الكابتن أحمد سامي أن اللاعبة على أتم الاستعداد البدني والفني لخوض هذه البطولة العالمية مضيفا أنها تعهدت بإهداء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ميدالية بطولة العالم.

كما شدد محمود سعيد المدير التنفيذي للاتحاد أن الاتحاد يهتم بفئة ذوي الهمم بشكل كبير داخل الاتحاد عبر منحهم كافة الفرص للمشاركة في البطولات المقبلة.

ويشارك الاتحاد المصري للمواي تاي في المنافسات ببعثة مكونة من 5 لاعبين وهم نبيل علاء الدين في وزن 75 كجم +، أحمد ناصف وزن 91 كجم، أحمد فيصل بدوي في وزن 51 كجم، مي خالد في وزن 71 كجم، البطلة شهد مصطفى سيد من ذوي الهمم.

وتتكون بعثة المنتخب المصري للمواي تاي من 5 لاعبين فيما يترأس بعثة المنتخب المصري للمواي تاي محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي والحكم الدولي أحمد رمضان.