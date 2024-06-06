إشبيلية يحدد قيمة بيع النصيري لـ توتنهام هوتسبير

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أحمد جودة - القاهرة - حدد مسؤولي نادي إشبيلية الإسباني قيمة بيع النجم المغربي يوسف النصيري إلى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأبدى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رغبته في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع يوسف النصيري لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد بلاعب مميز.

وبحسب تقارير صحفية فإن مسؤولي نادي إشبيلية الإسباني طلبوا الحصول على 30 مليون يورو من أجل بيع الدولي المغربي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت أن نادي توتنهام يريد دفع 25 مليون يورو للتعاقد مع النصيري صاحب الـ 27 عام في الميركاتو الصيفي، ومن المتوقع أن يبدأ التفاوض بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة.

ويأمل مسؤولي نادي توتنهام هوتسبير في حسم التعاقد بشكل رسمي مع يوسف النصيري من أجل تدعيم خط هجوم الفريق في الموسم القادم.