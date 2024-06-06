نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من حسم أول صفقات الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع ترانسفير ماركت العالمي عن زيادة في نسبة انتقال أشرف بن شرقي، لاعب نادي الريان القطري، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، جاءت هذه الزيادة بعد إعلان النادي القطري عدم تجديد عقد اللاعب، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

هل يضم الزمالك أشرف بن شرقي؟

وأكد الموقع العالمي المتخصص في أخبار انتقال اللاعبين ارتفاع نسبة انتقال بن شرقي إلى الزمالك من 25% إلى 53%. وتأتي هذه الزيادة بعد أن كانت النسبة تحت النصف قبل أسبوع.

يمتلك اللاعب المغربي، البالغ من العمر 29 عامًا، عدة عروض من مختلف الأندية، بما في ذلك العروض من الأندية القطرية والسعودية، بالإضافة إلى نادي بيراميدز المصري.

يخطط نادي الزمالك لإعادة أشرف بن شرقي إلى صفوفه، نظرًا للإمكانيات الفنية التي يتمتع بها اللاعب. وظهرت هذه الإمكانيات بوضوح خلال تجربته السابقة في الدوري المصري، حيث كان من بين أبرز لاعبي الدوري وأكثرهم تأثيرًا.

تطمح جماهير الزمالك في عودة النجم المغربي، بهدف استكمال مسيرة الفريق نحو تحقيق بطولة الكونفدرالية الإفريقية لعام 2024.