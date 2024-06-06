نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو غدا بتصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة منتخب بوركينا فاسو في العاشرة مساء غدًا الخميس باستاد القاهرة في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

شهد المران التدريب علي بعض الجمل الفنية والتكتيكية والتسديد على المرمى لوضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة المنتخب قبل مواجهة بوركينا.

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والكابتن حازم أمام والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.